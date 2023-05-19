Вместо цветущих клумб горожане пока наблюдают голую землю, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».
Иллюстративное фото из архива "МГ"
Весна в это году была ранняя. И если раньше на майских праздниках на клумбах и цветниках пестрели розы, петуньи и герань, то в этом году их почему-то до сих пор нет.
– Каждый год на девятое мая все клумбы в городе цвели, привозили готовые петуньи и высаживали их. Особенно напротив акиматов, возле Стеллы и на новой площади. В этом году их нет. Где многолетние растения? Почему они до сих пор не цветут. Погода вроде позволяет, — задаётся вопросом жительница города Альфия Бердешова.
В 2022 году на озеленение города выделили полтора миллиарда тенге, эта сумма разделена на последующие три года. Другими словами, ежегодно на посадку зелёных насаждений и клумб подрядчик будет получать по 518 миллионов тенге. Победителем было признано ТОО «Шымкент жасыл кала». За эти деньги компания обязалась высаживать и ухаживать за зелёными насаждениями города.
Заведующий сектором благоустройства ЖКХ Уральска Дархан Еркинулы говорит, что в 2022 году из полутора миллиардов тенге освоили меньше чем планировали — 350 миллионов тенге, так как договор с подрядной организацией был заключен поздно — в мае. Работы по озеленению начались позже.
– В прошлом году сделали скважины, посадили газон и высадили однолетние растения. А осенью высадили 20 тысяч штук роз. В этом году проведены работы по подготовке клумб, по очистке и обрезке многолетних цветов. Уже высадили 15 тысяч штук роз, планируется дополнительный закуп, — рассказал Дархан Еркинулы.
Так, на территории Уральска есть 44 клумбы, общая площадь которых составляет 28 тысяч квадратных метров. На сегодня на 13 участках высажены многолетние и однолетние цветы — бархатцы, петуния, ценария, герань и другие.
В прошлом году в ЖКХ заверили, что по договору выполнят разработку эскизного проекта цветников, обработку клумб и растений химическими препаратами от болезней и вредителей. В случае гибели цветов после посадки, подрядчик в течение 30 дней без предупреждения обязан восстановить их за свой счёт. Компания должна обеспечивать жизнеспособность цветов на всех клумбах, слабые и больные растения должны быть посыпаны удобрениями за счёт самого подрядчика, а при необходимости заменять грунт цветников до 10 тысяч квадратных метров.
Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Если вы стали очевидцем какого-то происшествия или вам есть о чем сообщить,
то наш мессенджер всегда открыт для вас!