— Общими силами мы собрали почти всю сумму, не хватает всего 1 000 000 тенге. К нашему счастью, нас будет оперировать врач из Индии, в начале июля он приедет в Алматы. Мы уже внесли предоплату, и ждём, когда назначат дату, — рассказали родные ребёнка.

Kaspi Bank: 4400 4302 6758 5534. Счёт привязан к номеру +7 (776) 918-75-92. По этому же номеру вы можете связаться с мамой мальчика.

Фото предоставила мама мальчика У трёхлетнего Мансура Талгатова из Уральска врождённая атрезия и микротия (аномалия развития костно-хрящевого скелета наружного уха — прим. автора) слухового прохода левой стороны и тугоухость третьей степени. Мальчик ходит в частный детский сад. Чтобы он услышал, собеседнику приходится говорить очень громко. Также малыш стоит на учёте у отоларинголога, потому что разговаривает через нос. У Мансура две старшие сестры, его отец работает разнорабочим, мама — оператор в call-центре банка.Если не сделать операцию, мальчик останется глухим на всю жизнь. Родители Мансура просят всех неравнодушных граждан помочь им закрыть сбор. Все, кто желает помочь семье со сбором средств, могут перечислить деньги на счёт в: