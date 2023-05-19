Ответы арендодателей неоднозначные, передаёт портал «Мой ГОРОД». Что нужно сделать в квартире, чтобы продать ее подороже? Иллюстративное фото с сайта pexels.com Наверняка все помнят, как подскочили цены на аренду квартир в сентябре 2022 года, когда началась мобилизация в соседней России. Тогда многие релоканты не могли найти крышу над головой. И не потому, что не хватало денег, просто съём жилья пользовался невероятным спросом. Цены на рынке сразу же подскочили. Перед тем, как началась мобилизация, в Уральске однокомнатные квартиры сдавали за 50 тысяч тенге в месяц, но после потока приезжих цены выросли вдвое, а то и втрое. Эксперты предполагают, что в скором времени может случиться вторая волна мобилизации. В середине апреля государственная дума России приняла закон, предусматривающий запрет на выезд из РФ со дня вручения повестки и до явки в военкомат. И даже несмотря на отмену «визарана», жители соседней страны могут приезжать в Казахстан, пусть и официально на 30 суток. Мы решили узнать, насколько уральцы вновь готовы принять гостей и будут ли поднимать цены на аренду. Для этого мы обзвонили авторов 30 объявлений на сайте сайта Krisha.kz. Возможная вторая волна: готовы ли уральцы сдавать квартиры релокантам? Скриншот с сайта Krisha.kz По нашей легенде, нам требовалась однокомнатная квартира со всеми удобствами для молодого парня из России, который вот-вот должен прибыть в Уральск. Цены на однокомнатные квартиры разнятся в зависимости от месторасположения, ремонта и наличия мебели. В среднем снять однокомнатную квартиру на месяц сейчас в Уральске стоит 100 тысяч тенге. Из всех, кого мы обзвонили, бОльшая часть готова принять гостя, но не все могут предоставить регистрацию. Кстати, почти все знают, где её можно сделать и даже готовы найти такого человека. Что касается повышения цены при гипотетической второй волне мобилизации, отвечают: возможно, ведь спрос рождает предложение, и это бизнес, на котором люди зарабатывают. Реагируют на гостей из соседней страны тоже неоднозначно. Некоторые после этих слов сразу говорили, что у них уже есть клиенты на квартиру. Другие говорили, что ищут семейные пары и не готовы сдавать жильё одиноким мужчина. Третьи не могут помочь с регистрацией. Кто-то говорил, что лучше подыскать другую квартиру, так как не могут обеспечить комфортные условия для проживания. А некоторые отвечали, что квартира сдаётся сроком не менее чем полгода. Были и те, кто честно сказал — им не нужны лишние проблемы с проверками иностранных граждан. Эксперты отмечают, что цены на арендные квадратные метры в Уральске только стабилизировались. Руководитель отдела аренды квартир агентства по недвижимости «Этажи» Гульжиян Ескалиева отметила, в при наплыве релокантов в прошлом году стоимость аренды квартир в Уральске выросла в три раза.
— Если сейчас однокомнатную квартиру сдают от 80 тысяч тенге и выше, тогда аренда стоила даже по 250 тысяч тенге. Сейчас спрос на квартиры слабоват, до апреля был минимальным. Рынок только оживляется. Цена держится доступная, — рассказала Ескалиева.
Она считает, что если будет ещё одна волна мобилизации, цены снова подскочат в зависимости от наплыва людей. Арендодатели после мобилизации снижали цены неохотно, но всё же рынок диктует свои правила.

Между тем Гульжиян Ескалиева говорит, что сдавать россиянам квартиры немного проблематично, потому что необходима регистрация. Однако на рынке есть «серые риелторы», которые сдают без регистрации.