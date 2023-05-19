— Если сейчас однокомнатную квартиру сдают от 80 тысяч тенге и выше, тогда аренда стоила даже по 250 тысяч тенге. Сейчас спрос на квартиры слабоват, до апреля был минимальным. Рынок только оживляется. Цена держится доступная, — рассказала Ескалиева.Она считает, что если будет ещё одна волна мобилизации, цены снова подскочат в зависимости от наплыва людей. Арендодатели после мобилизации снижали цены неохотно, но всё же рынок диктует свои правила. Между тем Гульжиян Ескалиева говорит, что сдавать россиянам квартиры немного проблематично, потому что необходима регистрация. Однако на рынке есть «серые риелторы», которые сдают без регистрации. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
