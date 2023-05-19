— Живу в районе областной филармонии ближе к набережной реки Чаган. Вечером просто невозможно выйти на улицу. Это просто ужас какой-то. Комары облепляют, не успеваешь даже на улицу выйти. Читала, что выделили 100 миллионов тенге, а эффекта не вижу. Может тогда вообще не выделять деньги из бюджета, раз никто не видит результата. А главное, это из года в год повторяется, — возмущается жительница Уральска Алина.

— Открываешь окно, а комары просто сетку облепили. На улицу лишний раз не выйти, — говорят они. — В выходные ходили с детьми в парк, часа не прошло, просто выбежали оттуда, комары облепили нас, рта открыть невозможно. Это же парк, ладно там лесные массивы не обрабатываются, но парк-то обработать можно! До сих пор болячки на детях лечим, — говорит мама троих малышей Каламкас.

— У меня двое маленьких детей, от комариных укусов они полностью покрываются волдырями, приходится принимать антигистаминные препараты и наносить специальные мази. На днях читала, что на борьбу с гнусом выделили миллионы, ну и где они? На улицу невозможно выйти, то ли не эффективна ваша борьба, то ли комары обзавелись иммунитетом против ваших препаратов. Есть ещё третий вариант — никто никого не травил. Я, по крайней мере, ни разу не видела, чтоб работали специалисты и травили комаров, — возмущается Зарина.

— В этом году из-за резкого потепления образовались разливы, поэтому комаров очень много. Обработать так, чтобы их совсем не было — мы не можем. Но работа ведётся. Последнюю неделю обработка ведётся даже ночью. Район городского парка, Переволочной рощи, Телецентра, Самал и Круглоозерного, были обработаны позавчера. Первый этап (обработка от личинок) уже завершен, сейчас идёт второй этап обработки, — прокомментировал ситуацию руководитель отдела управления энергетики и ЖКХ Мурат Конысбаев.

На нашествие комаров жалуются жители практически всех районов города.Жалуются и жители района городского парка.Зарина Мынжасарова живёт в многоэтажном доме по проспекту Абулхаир хана. Женщина говорит, что на протяжении нескольких дней вечерняя прогулка превратилась в сплошной кошмар. Назойливые насекомые налетают на детей, буквально облепляя их со всех сторон.К слову, в этом году на травлю гнуса из бюджета выделили 100 млн тенге. И на сегодняшний день от гнуса обработано более 2 000 гектаров земель. Впрочем, даже когда обработают всю запланированную площадь — это будет каплей в море, так как обрабатывать будут всего лишь 13 тысяч гектаров.Видимо, уральцам придётся ждать, когда появятся «профессионалы» от природы — стрекозы.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.