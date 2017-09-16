Вручение наград состоялось на торжественном собрании в районном ДК. Началось оно с демонстрации получасового фильма об истории становления Аксая, а после горожан с юбилеем поздравил аким ЗКО Алтай КУЛЬГИНОВ. Он отметил, что за последние годы Аксай, единственный моногород Западно-Казахстанской области, заметно преобразился и вырос. В городе полным ходом идет строительство новых соцобъектов, микрорайонов, дорог. В этом большая заслуга компании КПО, выделяющей уже на протяжении трех лет ежегодно по 10 миллионов долларов на Бурлинский район. Благодаря этим средствам были построены котельная для 4 и 5 микрорайонов, детсад, ФОК, капитально отремонтированы улицы Аксая. В планах – строительство детсада и школ, и продолжение ремонта улиц города. Алтай Кульгинов также сообщил о том, что в планах есть ремонт республиканской трассы Уральск-Оренбург. После этих слов в зале раздались аплодисменты. По словам главы области, планы по ее ремонту намечены на ближайшие 2-3 года. 50-летие города совпало с еще одной важной датой для Бурлинского района - 20-летием подписания окончательного соглашения о разделе продукции по Карачаганакскому проекту. Об этом аксайцам напомнил генеральный директор КПо Ренато МАРОЛИ. Он поздравил жителей и гостей города с праздничной датой и заверил, что КПО и впредь будет тесно сотрудничать с руководством Бурлинского района и продолжит реализовывать свои соцпроекты. Продолжилось торжественное собрание присвоением звания «Почетный гражданин Бурлинского района». Почетными гражданами стали 6 аксайцев среди которых президент копании «Аксайавторанс» Идятолла ХАСАНОВ, редактор газеты «Панорама Карачаганака» Олег ПЕРЕГУДОВ, председатель общества «афганцев» Жетписбай БЕКТИМИРОВ. А медали в честь 50-летия Аксая из рук акима района Алдияра ХАЛЕЛОВА получили ветеран ВОВ Михаил ПАНЧЕНКО, депутат Сената Парламента РК Гумар ДЮСЕМБАЕВ, экс-аким Бурлинского района Куанышбай ТУЛЕБАЕВ, председатель совета директоров группы компаний «Конденсат» Валерий ЖУНУСОВ, президент компании «Аксайгазсервис» Тлек ШЕКТЕБАЕВ. Всего юбилейные медали получили 10 человек.