Иллюстративное фото с сайта tolyatti.ru - Тело было найдено спасателями 15 сентября в 15.05 в реке Урал в районе Первого участка, оно было извлечено из воды и передано полицейским для дальнейшего расследования, - сообщил дежурный ДЧС Атырауской области. Как сообщил прокурор Атырауской области Ернат СЫБАНКУЛОВ, тело гражданина России было найдено с признаками насильственной смерти. - Руки и ноги погибшего были связаны. В настоящее время прокуратурой и полицейскими инициированы меры по раскрытию преступления. По данному факту органами уголовного преследования начато досудебное расследование по статье 99 УК РК - "Убийство", назначен ряд экспертиз, - сообщили в пресс-службе прокуратуры. По словам Ерната Сыбанкулова, погибший заехал в РК на машине 10 сентября 2017 года со стороны Астраханской области.