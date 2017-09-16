КХ «Алтын Болашак» занимается выращиванием огурцов и помидоров в теплицах и находится в поселке Махамбет Зеленовского района. Как сообщил управляющий КХ «Алтын Болашак» Тулеп НАСЫРОВ, предпринимательством они занялись еще в 2008 году. - Всю продукцию мы реализуем только в Западно-Казахстанской области. Мы, конечно, уже успели расширить площадь своего производства, но вид высаживаемых овощей не поменяли. Выращиваем только огурцы и помидоры. Каждый год реализуем около 250 тонн овощей. Семена закупаем в России. Нами было организовано 15 рабочих мест. В основном у нас трудится местное население, но некоторых привлекли из области, они работают вахтовым методом, - пояснил Тулеп. Управляющий КХ «Алтын Болашак» отметил, что это сезонный бизнес. - Мы стараемся снабжать весь зимний период нашу область овощами. Конечно, как и во всем есть свои трудности и в этом бизнесе. Нужно выстроить такую теплицу, которая бы благодаря материалу могла бы постоянно поддерживать один и тот же температурный режим и имела высокие технические и эксплуатационные свойства. Нужно все время следить за состоянием растений в теплицах, наблюдать за температурой, с наступлением холодов выдерживать определенный режим. Достаточно хорошо обеспечивать влагой. Даже рассаду и то нужно подобрать правильно, потому что у всех сортов разная урожайность. И потом есть сорта, которые могут свободно переносить не слишком низкие температуры, а есть и теплолюбивые, которые требуют создания очень теплой атмосферы внутри теплицы. Но мы планируем только развиваться и расширяться. Государство раньше субсидировало, сейчас суммы субсидий сократили, - рассказал Тулеп.