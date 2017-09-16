Вот уже месяц каждую субботу на улице Ихсанова проходит сельскохозяйственная ярмарка, которая собирает огромное количество народа. Посетители ярмарки все как один заявляют, что это очень хорошая идея, так как здесь можно закупить овощи и фрукты по довольно невысоким ценам. - Ярмарка, конечно, нужна. Это отличная идея. Но только лучше бы ее в воскресенье проводили, а не в субботу. Потому что дети в субботу работают, а самим нам, старикам, трудно нести до дома купленное, - говорит Валентина ЕРМАКОВА. - Да и многие не могут прийти сюда из-за того, что работают в субботу, а в воскресенье - выходной. Здесь намного дешевле брать все, нежели чем на рынках. Я вот сегодня купила яйца, баклажаны, перец, травы различные, колбасы. Здесь все намного дешевле. К примеру, колбасу я в магазине беру по 1100 тенге, а здесь она по 800. Перец в магазинах по 250 тенге, а здесь по 80. Продавцы на ярмарке говорят, что каждую субботу здесь собирается большое количество людей, желающих купить товары подешевле. Кроме того, покупатели говорят, что место выбрано удачно – в центре города, можно добраться из любого района города. - Ярмарка такая нужна, и место выбрано удачно, удобно очень. Вообще-то тут и все дешевле, конечно. Ярмарка – хорошая идея. Вот человек вырастил все это, потом продал и получил свои деньги. Я купил 2 тыквы, они по 60 тенге, а на базаре – по 100 продаются. А арбузы по 50 тенге, картошка по 65, а где-то в других местах доходит, что по 100 тенге ее продают. Я каждый год хожу на такую ярмарку. Но в этом году народу намного больше, чем в прошлом, - рассказал Вячеслав КОЗЛИН.