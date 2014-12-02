2 декабря в зале судебного заседания Алине ХАКАЛО, которую обвиняют в мошенничестве в особо крупных размерах, предоставили последнее слово, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
- За эти месяцы суда было много сказано, мои защитники привели много аргументов. На прениях сторон я опиралась на факты. Я не хочу, чтобы в воздухе повисли слова, высказанные одним из адвокатов обвинения. Я хочу прояснить ситуацию о 14 потерпевших. Фактический ущерб нанесен АО "Конденсат Холдинг LTD", ТОО "Сауда Инвест", ИП "Сариева", ДАУЛЕНБАЕВОЙ и Западно-Казахстанкому инженерно-гуманитарному университету. Как директор ТОО "Акела" я признаю кредиторскую задолженность перед ними. Один из потерпевших не относится к грантовой программе, это эпизод с Ераланом ЯКУПОВЫМ, ТОО "Водоканал Строй-сервис" и ТОО "НИФТЭК". Как мы слышали на аудиозаписи, Ерлан ЯКУПОВ вообще не знал о грантовой программе, с ним у нас был договор займа. Я так предполагаю, что заявление он написал, возможно, из-за боязни, что я не признаю этот долг, так как деньги передавались наличными. Перед ТОО "Водоканал Строй-сервис" задолженность погашена, в эпизоде с ЗКАТУ им. Жангир-хана, они сняли свой иск в уголовном деле. Остальные пять потерпевших получили прибыль от нашей дружбы. Моя версия, что их заявления в ДВД - это попытка обезопасить себя от обязанности аннулирования договоров и возврата сумм, полученных от грантов. Их общая прибыль от наших договоров составляет порядка 160 млн тенге. Ваша честь, вся эта ситуация, которая имела общественный резонанс, это лавина слухов и сплетен. Наверное, эту лавину я запустила сама, своим письмом к Валерию ДЖУНУСОВУ. Мне нужно было дождаться его возвращения из отпуска, собрать все компании и спокойно обсудить, наверное, ситуация решилась бы по-другому. Другие мои ошибки - это вложение собственных средств, переоценка моих договоренностей, я была слишком уверена, что мы получим заявку на получение гранта. Огромная ошибка, что я использовала средства других компаний для погашения предыдущих задолженностей. Обращаю внимание, что этими средствами я не погашала личные затраты, это было внутри грантовой программы. Я признаю, что, несмотря на свой опыт работы, я абсолютно некомпетентный менеджер, если довела свою же компанию до полного краха. Наверное, все стороны в чем-то виноваты, потерпевшие как менеджеры пошли на этот риск и наказаны, получив такой ущерб. Виновата и я, ущерб понесла и моя семья. Я думаю, что в этой ситуации нужно исправлять нанесенный ущерб. Несмотря на то, что прокурор запрашивает наказание, связанное с лишением свободы, я полагаю, что полезнее для потерпевших будет наказание, не связанное с лишением свободы за мою халатность. Прошу понять, что хищения не было, даже сами потерпевшие это прекрасно знают, абсолютно нет никакого мотива и обогащения, я сама осталась без всего. По-моему, все потерпевшие, кроме, может быть, Айнагуль АКАШАЕВОЙ, моей бывшей лучшей подруги, заинтересованы в материальной справедливости и я в этом также заинтересована. Не я начала этот резонанс, мое дело названо "преступлением века". Я передавала все документы следствию, но они даже не смогли вывести точные цифры, несмотря на экспертизу. Я считаю себя невиновной по обвинению в хищении средств, да, я не выполнила обязательства перед компаниями. Я признаю кредиторскую задолженность, но считаю, что лишение свободы будет несправедливо к самим потерпевшим, так как без меня процесс возмещения ущерба будет сильно заторможен или приостановлен вообще. Благодарна суду, что дали возможность предъявить доказательства моей невиновности, я очень надеюсь на ваш объективный приговор, - заявила подсудимая ХАКАЛО.