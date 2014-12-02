Люди вынуждены включать электрообогреватели и газовые духовки, чтобы хоть как-то поднять температуру в квартире, передает корреспондент портала «Мой ГОРОД». Без тепла оказались четыре подъезда пятиэтажного дома в 4 микрорайоне. Как рассказала Сауле САРСЕНГАЛИЕВА, проживающая там, батареи похолодели 22 ноября после того, как были перебои со светом. - В КСК, куда мы обратились по поводу случившегося, нам объяснили, что сгорел один из моноблоков, установленный в подвале.  Мол, КСК этот мотор поменять не может, так как он у них на балансе не числится, а относится к «Аксайжылукуату».  Мы обращались и в «Аксайжылукуат». Звонили туда. Но нас отфутболили вновь в КСК. Друг на друга сваливают.  А как нам быть? Спим одетые, кто-то из пожилых людей вообще ушел жить к родственникам. А дети маленькие? Мы зажигаем газовые горелки и обогреватели. Дышать в квартирах тяжело от их запаха. Да, свет часто выбивает из-за перенапряжения электричества, - высказалась мать четырех малолетних детей. По словам жильцов злополучных подъездов, перебои с теплом бывали и раньше, а на первых этажах батареи прохладные всегда, да и воды горячей нет. - Из крана идет еле теплая. Чтобы постирать или помыться, приходиться греть воду. И так уже не один год. А ведь за горячую воду мы платим исправно. А сейчас вот и без отопления сидим. Хорошо хоть не сильные еще морозы, а если бы тридцатиградусный мороз? - возмущается пенсионерка Лидия МИЩЕНКО. В КСК «Интеграл» ситуацию с отоплением объяснили так: действительно в 12-подъездном доме установлены в подвалах 3 моноблока. Раньше, еще пару лет назад, за их состоянием следили сами жильцы, а вот с 2012 года они уже не относятся к кооперативу собственников квартир - их якобы передали на баланс монополисту «Аксайжылукуату». -  Мы не несем ответственность за моноблоки. Вот теперь один из них сгорел из-за перебоев с электроснабжением. А новый, который собираются установить, по мощности не меньше двух остальных, - говорит заместитель председателя КСК «Интеграл» Наталья РУДОМЕТОВА. Она также сообщила, что об аварии сразу же было сообщено в «Аксайжылукуат». - Сейчас они меняют сгоревший моноблок на новый. А долго делают, потому что найти одинаковый по мощности, как и те два, что уже стоят, не так-то и легко. Сейчас мы, то есть КСК, делаем перерасчет по теплу, чтобы людям не пришлось за дни, что они сидели без отопления, платить по тарифу. Между тем, главный инженер ГКП «Аксайжылукуат» Бауржан УРКЕНОВ не подтвердил, что обслуживание этих моноблоков закреплено за их предприятием. - Это такая же история как с элеваторными узлами - по документам они не принадлежат ни КСК, ни нам.  И, тем не менее, поскольку за электроэнергию, расходуемую моноблоками, платит «Аксайжылукуат», мы вроде как взяли на себя обслуживание этого оборудования. Что же касается  отопления дома, то новый моноблок уже установлен, и сегодня-завтра в квартирах будет тепло, - сказал он. Ирина ШУКЛИНА