Судья Ибрагим НИЯЗГАЛИЕВ признал виновными 9 сотрудников АО «Казпочта» в «Присвоении или растрате чужого вверенного имущества в особо крупном размере» и приговорил их к различным срокам лишения свободы реально и условно. Как стало известно в ходе судебных разбирательств, начальник ЦОУ ЗКОФ АО «Казпочта» Гульнара ИСКАКОВА присвоила за несколько месяцев более 21 миллиона тенге сиротских денег. В марте прошлого года Искакова, воспользовавшись логином одного из операторов связи, сняла со счета ребенка, находящегося в Кушумском детском доме, 700 тысяч тенге. Но это заметило руководство детдома, и после их обращения Искакова внесла на счет ребенка похищенную сумму. Однако в течение всего 2013 года начальник отделения аналогичным образом снимала со счетов детей-сирот различные суммы, начисленные в качестве госпособий. Так, по Кушумскому ДПМСУ и Круглоозерному МСУ прокуроры выявили 10 фактов, а по областному детскому дому — 5 фактов. Вместе с начальником отделения на скамье подсудимых оказались 8 ее подчиненных — кассиры и операторы. Все молодые женщины, к моменту оглашения приговора большая половина подсудимых оказались беременными. В итоге начальник отделения и одна из ее подчиненных были приговорены к 7 годам лишения свободы каждая, правда, подчиненной отсрочили наказание. Также три сотрудницы были приговорены к пяти годам лишения свободы условно каждая, также с отсрочкой наказания. По пять лет лишения свободы получили еще две подсудимые, но одна из них также с отсрочкой наказания, по одному году ограничения свободы получили оставшиеся два сотрудника «Казпочты». Все они были лишены права занимать материально-ответственную должность сроком от трех до пяти лет. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в вышестоящей инстанции.