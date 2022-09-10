Живодёра задержали. Видео появилось в социальных сетях. Мужчина душил собаку, а потом бил её мордой об асфальт. В пресс-службе департамента полиции Алматы сообщили о задержании гражданина.
- Это гражданин 1986 года рождения, житель микрорайона «Сайран». Его действиям будет дана квалификация, правовая оценка в соответствии законодательством, - говорится в сообщении.
Зарегистрировано дело по статье «Жестокое обращение с животными». Правоохранители заверили, что мужчина понесёт наказание за содеянное.