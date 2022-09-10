Её и руководителя областного управления культуры подозревают в получении взятки в размере 4,5 миллионов тенге.
Девятого сентября во время судебного заседания Бакытгуль Хаменова убеждала суд в своей невиновности.
- Сейчас время сильных. Время Антикора. Видите же, Антикор сказал, что им нужна только Хаменова, - говорила на заседании обвиняемая.
В антикоррупционной службе прокомментировали высказывания экс-чиновницы.
- Хаменова в декабре прошлого года была изобличена в получении взятки в сумме 4,5 млн тенге в группе лиц по предварительному сговору с руководителем управления культуры Рыскалиевым от директора ТОО «БАЛКЫТУ» Адамова за заключение договора о государственных закупках и общее покровительство в ходе исполнения обязательств. Её действия квалифицированы с учётом собранных доказательств, в том числе результатов негласных следственных действий, а также прямых показаний подозреваемых и свидетелей, - говорится в сообщении.
Обоснованность и законность предъявленного обвинения подтверждены прокурором, заверяют в Антикоре. Итоговое решение о виновности Хаменовой и других лиц примет суд.
Дело Хаменовой
О задержании чиновницы
стало известно 10 декабря 2021 года. Её и руководителя областного управления культуры подозревают в получении взятки в размере 4,5 миллионов тенге. 22 декабря стало известно, что заместителя акима Атырауской области Бакытгуль Хаменову арестовали и водворили в следственный изолятор,
где она находилась до суда.
Бакытгуль Хаменова
была назначена заместителем акима Атырауской области в марте 2020 года. До этого была депутатом мажилиса от партии Amanat (ранее Nur Otan)
, а также членом комитета по вопросам экологии и природопользованию.
Главное судебное разбирательство отложили
на восемь дней, так как подсудимая заявила, что не получала копию обвинительного акта. Покидая зал судебного заседания, Хаменова заявила, что все «ответят за восемь месяцев», которые во время следствия она провела в следственном изоляторе.
Только третьего августа её освободили от должности
заместителя акима.
Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.