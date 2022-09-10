Аким области Гали Искалиев провёл совещание с китайскими компаниями. В ЗКО численность сайгаков достигла 800 тысяч голов. Как будут решать проблему фермеров? Фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе акимата региона, в ходе встречи китайские компании предложили за счёт частных средств открыть питомник по разведению сайгаков в ЗКО.
- Там же в лаборатории разместить завод по переработке деривата (рога) сайги и поделились планами по открытию объединенного предприятия. Глава региона подробно изучил вопрос и отметил, что данное предложение будет рассмотрено, - говорится в сообщении.
Аким области поручил срочно разработать концепцию по регулированию популяции сайгаков. Напомним, в конце июня Минэкологии заявило о необходимости сокращения поголовья сайгаков уральской популяции на 80 тысяч. По словам министра, они вытаптывают пастбища и земли сельхозтоваропроизводителей. 14 июля президент Токаев объявил выговор министру экологии. В том числе и за неудовлетворительное регулирование популяции сайгаков. После этого глава Минэкологии предложил ввести компенсации фермерам за испорченные сайгаками посев и попросил выделить финансирование на изучение среды обитания животных.