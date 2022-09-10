С какими компаниями идут переговоры о релокации в Казахстан
С 51 компанией ведутся переговоры по локализации производства в Казахстане.
Премьер-министр Алихан Смаилов провёл заседание Инвестиционного штаба. Пресс-служба премьера сообщает, что ведётся работа по релокации иностранных компаний в Казахстан. С 51 из 310 таргетируемых компаний уже ведутся предметные переговоры по локализации производства в нашей стране. Среди них Youngsan, EMAG, Carlsberg, Fortescue и другие. На стадии предварительных переговоров – Canon, Kronospan, Alstom, Haier и другие.
Премьер отметил, что по итогам первого квартала зафиксирована положительная динамика притока прямых иностранных инвестиций на 54%.
- Вместе с тем у нас сейчас открывается окно возможностей, связанное с желанием ряда инвесторов осуществить релокацию своих производств. Министры и акимы должны приложить все усилия по оперативному решению возникающих в этом направлении вопросов, - сказал Смаилов.
Youngsan - поставщик отопительных котлов,
EMAG - производитель станков и системы для обработки деталей,
Carlsberg - пивоваренная корпорация,
Fortescue - добыча полезных ископаемых,
Canon - поставщик цифровых камер и профессиональных принтеров,
Kronospan - производитель древесных панелей,
Alstom - машиностроительная компания,
Haier - производитель бытовой техники.
