- Вместе с тем у нас сейчас открывается окно возможностей, связанное с желанием ряда инвесторов осуществить релокацию своих производств. Министры и акимы должны приложить все усилия по оперативному решению возникающих в этом направлении вопросов, - сказал Смаилов.

Youngsan - поставщик отопительных котлов,

EMAG - производитель станков и системы для обработки деталей,

Carlsberg - пивоваренная корпорация,

Fortescue - добыча полезных ископаемых,

Canon - поставщик цифровых камер и профессиональных принтеров,

Kronospan - производитель древесных панелей,

Alstom - машиностроительная компания,

Haier - производитель бытовой техники.

Фото: primeminister.kz Премьер-министр Алихан Смаилов провёл заседание Инвестиционного штаба. Пресс-служба премьера сообщает, что ведётся работа по релокации иностранных компаний в Казахстан. С 51 из 310 таргетируемых компаний уже ведутся предметные переговоры по локализации производства в нашей стране. Среди них Youngsan, EMAG, Carlsberg, Fortescue и другие. На стадии предварительных переговоров – Canon, Kronospan, Alstom, Haier и другие. Премьер отметил, что по итогам первого квартала зафиксирована положительная динамика притока прямых иностранных инвестиций на 54%.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.