10-11 ноября 2017 года в целях формирования принципа «нулевой терпимости» к любым правонарушениям в рамках акции «Служебный транспорт – в служебных целях», департаментом агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции по Западно-Казахстанской области совместно с местной полицейской службой и республиканским общественным объядинением «Первый антикоррупционный медиа-центр» провели рейдовое мероприятия по выявлению фактов использования служебных автомашин в неслужебных целях государственными служащими. Мероприятие проведено в разных точках Уральска на предмет выявления среди государственных служащих области несоблюдения норм Этического кодекса в части - эффективного использования служебного автотранспорта, а именно использование только в служебных целях, использования служебного удостоверения, соблюдение общепринятых морально-этических норм и общественного порядка во внеслужебное время. Согласно Этическому Кодексу, в общих стандартах поведения, государственные служащие должны обеспечивать сохранность государственной собственности, рационально, эффективно и только в служебных целях использовать вверенную государственную собственность, включая автотранспортные средства. В ходе рейда выявлены несколько нарушений, после чего были составлены административные протоколы, руководителям государственных органов направлены письма о проведении разъяснительных работ по целевому использованию служебных автомашин. Стоит отметить, что совсем недавно на все машины с государственными номерными знаками были наклеены наклейки и распознать их теперь стало еще проще. Как сообщили в антикоррупционной службе, такие рейды проводятся в городе часто.