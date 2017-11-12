Автомобиль "Тойота Хайлюкс" слетел в канал водоотведения на пересечении саратовской трассы и улицы Камбар батыра, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". ЧП произошло ночью 11 ноября. Автомобиль марки "Тойота Хайлюкс" по неизвестным причинам слетел в арык. По предварительной информации, в результате происшествия никто не пострадал. Другие подробности выясняются. Фото Медета МЕДРЕСОВА