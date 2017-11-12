Иллюстративное фото из архива "МГ" Количество проб пищевой продукции составило 1729 образцов, непищевой - 449. По результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы выявлено 224 несоответствия, из них пищевая продукция - 63, непищевая - 161. - Среди пищевых продуктов несоответствия часто выявляются в мясе птицы и птицепродуктах, таких случаев - 16, - сообщили в ведомстве. - Случаев выявления несоответствий в мясе и мясной продукции - 5, рыбной продукции - 4. Кроме того, несоответствия выявлены и в 67 случаях товаров для детей, 37 случаях легкой промышленности. Основная доля несоответствий - неправильная маркировка товаров. Для устранения несоответствий было выдано 69 предписаний по недопущению продукции к реализации. Возбуждено 7 дел об административных правонарушениях с наложением штрафа на сумму 453,8 тысячи тенге.