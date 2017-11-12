Маншук Жекебаева Жительница села Жымпиты Маншук ЖЕКЕБАЕВА является директором ИП «Мейірім». - Я индивидуальный предприниматель, по сельскохозяйственной программе «Береке» получила в этом году кредит на сумму 1,8 миллиона тенге. В качестве залога я выставила дом, потому что процентная ставка минимальная, всего 6%. Решили на эту сумму купить 10 голов крупнорогатого скота и потом поставить его на откормплощадку. Скот покупали мы их у односельчан. Реализацию проекта начали в сентябре. Теперь работаем на полную мощность, стараемся хорошо откармливать свое подворье, ведь для того чтобы дополнительно от государства получить субсидии, нужно, чтобы при убое вес животного был не меньше 180 килограммов. Такие условия своего рода мотивация, - пояснила Маншук ЖЕКЕБАЕВА. По словам Маншук ЖЕКЕБАЕВОЙ, в Сырымском районе многие местные жители занимаются сельским хозяйством, а именно производством мяса. - В нашем районе очень сложно выбрать другое направление. Погодные условия не позволяют выращивать хороший урожай, тем самым становится невозможным запастись кормом для маточного поголовья и получить хороший удой. Земледелие также не актуально, практически невозможно вырастить овощи, потому что летом очень сильная засуха. Вот теперь выращиваем животных и реализуем мясо в нашем же районе, - рассказала Маншук ЖЕКЕБАЕВА. - Скоро в районе будет поставлен убойных цех. Это облегчит реализацию мяса. Я думаю, что теперь все будет более организованно и упрощенно, потому что сейчас перед тем как животное заколоть, необходимо собрать немало справок и оформить всю необходимую документацию. А с открытием цеха все эти услуги можно будет получить в одном месте.