Автомобиль Toyota Land Cruiser направлялся по проспекту Евразия в сторону моста. В районе АО "ЗапКазРЭК" водитель сбил девушку насмерть. При каких обстоятельствах произошло ДТП - неизвестно. Нужно отметить, что тело сбитой девушки лежало в нескольких метрах от автомобиля. На месте работают полицейские и дознаватели. Другие подробности выясняются.