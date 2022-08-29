- Целью мероприятия является отработка правоохранительными и специальными органами практических навыков к выполнению задач по экстренному реагированию и пресечению различных угроз террористического характера. В рамках учений отработаны алгоритм первичного реагирования на угрозы совершения терактов, а также непосредственно действия по локализации и минимизации последствий террористических актов, - сообщили в оперативном штабе.

Фото из архива "МГ" По информации областного оперативного штаба по борьбе с терроризмом, 30 августа антитеррористические учения пройдут на территории г.Уральск и г.Аксай Бурлинского района.Жителей и гостей города просят сохранять спокойствие.