Как сообщили в ДЧС Актюбинской области, сообщение о загорании автомашины "Лада Гранта" в садоводческом коллективе «Авиатор» поступило 29 августа в 9:02. На место выехали 6 пожарных. Выяснилось, что машина загорелась после хлопка газовоздушной смеси. Автомобиль потушили, но водитель, который в нем находился, сильно пострадал. У 60-летнего мужчина обожжено 70% тела, состояние его оценивают как тяжелое, он находится в реанимации БСМП.