Тлеющий мусор засыпают грунтом и заливают водой, передает портал "Мой ГОРОД".  Уральцы задыхаются от едкого дыма. В пригороде горит мусорный полигон Фото предоставлено акиматом Уральска Сообщение о возгорании на мусорном полигоне в районе поселка Асан в ДЧС поступило вечером 27 августа.
- По официальной версии, неизвестные люди сжигали кабеля для получения цветмета, огонь перекинулся на территорию карьера ТОО «Жайык Таза кала», где произошло загорание сухой травы и кустарников с переходом на мусор на ориентировочной площади 1 га. Угрозы населенным пунктам нет, - сообщили тогда в акимате Уральска.
Полигон предназначен для крупногабаритного мусора. Между тем, как стало известно, на утро 29 августа тушение пожара продолжается. Возгорание пытаются потушить грунтом и водой. Только этой ночью ТОО "Жайык — таза кала" засыпал 1860 тонн грунта, было израсходовано 440 тонн воды. Работы по тушению пожара продолжаются, уточнили в пресс-службе ДЧС ЗКО. Сложность тушения состоит в том, что высота мусора в некоторых местах на полигоне составляет 4-5 метров.  