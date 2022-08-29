В КАЖДЫЙ ДОМ ПО «ЦИФРЕ»
С 31 августа текущего 2022 года планируется поэтапный переход на цифровое эфирное телевидени частично в семи областях: Акмолинской, Кызылординской, Восточно-Казахстанской, Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской и Абайской. Теперь просмотр любимых программ в улучшенном качестве станет еще доступней.
Цифровое вещание - это телевидение нового поколения с высокой скоростью передачи сигнала. Оно предлагает больше возможностей и услуг: больше каналов, лучшее качество картинки и звука, мультимедийные приложения, радио, электронную программу передач, которая выводится на экран одним нажатием кнопки, выбор языка субтитров и множество других нововведений. В отличие от «аналога» цифровой сигнал устойчив к помехам и передается телезрителям в первозданном виде, без шумов и искажений даже до самых отдаленных населенных пунктов. Перейдя на цифровое телевидение, зрители могут забыть о перебоях и плохом качестве изображения и звука.
Переход на ЦЭТВ открывает новое направление в телевидении. Также цифровизация дает возможность приема большего количества телеканалов в малых населенных пунктах, вместо 2-3 телеканалов в аналоговом формате до 15 телеканалов в цифровом, при этом значительно сокращая потребление электроэнергии для их передачи. В областных центрах зрителям будет доступно до 30 каналов.
Полный список отключаемых от аналогового телевидения населенных пунктов по Актюбинской области:
Район/Населенный пункт:
1 Актобе - Курайли
2 Актобе - Курашасай
3 Каргалинский - Петропавловка
4 Каргалинский - Шамши Калдаякова
5 Алгинский - Шибаевка
6 Актобе - Шилисай
7 Актобе - Красносельское
8 Актобе - Илек
9 Актобе - Акшат
10 Актобе - Ульке
11 Актобе - Пригородное
12 Мартукский - Родниковка
13 Актобе - Россовхоз
14 Актобе - Садовое
15 Актобе- Сазды
16 Алгинский - Маржанбулак
17 Мартукский - Каратогай
18 Актобе - Каргалинское
19 Актобе - Кенеса Нокина
20 Алгинский аул Есета батыра Кокиулы
21 Актобе - Актобе
22 Актобе - Hовое
23 Алгинский - Аксазды
24 Мартукский - Хлебодаровка
25 Алгинский - Черноводск
26 Актобе - Георгиевка
27 Актобе - Белогорка
28 Актобе - Белогорское
29 Мартукский - Березовка
30 Алгинский - Бестамак
31 Актобе - Кызыл жар
32 Мартукский - Бутак
33 Мартукский - разъезд 37
34 Актобе - Украинка
35 Актобе - Акжар
36 Актобе - Магаджановское
37 Актобе - разъезд 39
38 Мугалжарский - Покровка
39 Мугалжарский - Котибар
40 Мугалжарский - Изимбет
41 Алгинский - Кайнар
42 Мугалжарский - Сабындыколь
43 Мугалжарский - Опытное
44 Алгинский - Талдысай
45 Мугалжарский - разъезд 53
46 Алгинский - Тамды
47 Мугалжарский - Коктобе
48 Мугалжарский - Колденен Темир
49 Мугалжарский - Караколь
50 Кандыагашская - Кандыагаш
51 Алгинский - Токмансай
52 Мугалжарский - Джурун
53 Мугалжарский - Елек
54 Алгинский - Еркинкуш
55 Мугалжарский мЖанатурмыс
56 Мугалжарский - Тепсен-Карабулак
57 Мугалжарский - Басшили
58 Алгинский - Токмансай
59 Мугалжарский - Жарык
60 Хромтауский - Шиликтысай
61 Каргалинский - Мамыт
62 Хромтауский - Бакай
63 Каргалинский - Кайракты
64 Каргалинский - Кайрактысай
65 Хромтауский - Ойсылкара
66 Хромтауский - Онгар
67 Хромтауский - Карлау
68 Хромтауский - Катынадыр
69 Хромтауский - Богетсай
70 Каргалинский - Степное
71 Хромтауский - Талдыбулак
72 Хромтауский - Карабаз
73 Хромтау - Хромтау
74 Хромтауский - Hикельтау
75 Хромтауский - Абай
76 Хромтауский - Акжар
77 Хромтауский - Аккудык
78 Хромтауский - Просторная
79 Хромтауский - Тассай
80 Хромтауский - Тассай
81 Хромтауский - Дон
82 Хромтауский - Енбекшиказах
83 Хромтауский - Жарбутак
84 Хромтауский - Карасу
85 Хромтауский - Кокпекти
86 Хромтауский - Коктау
87 Хромтауский - Коктерек
88 Хромтауский - Сарысай
89 Хромтауский - Кызылсу
90 Хромтауский - Майтобе
91 Каргалинский - Первомайское
92 Шалкарский - Монке би
93 Шалкарский - Кауылжыр
94 Шалкарский - Кендала
95 Шалкарский - Копасор
96 Шалкарский - Копатай
97 Шалкарский - Копмула
98 Шалкарский - Талдыкум
99 Шалкарская - Шалкар
100 Шалкарский - Аккайтым
101 Шалкарский - Соленый
102 Шалкарский - Улпан
103 Шалкарский - Ушкурай
104 Шалкарский - Жылан
105 Шалкарский - Жылтыр
106 Шалкарский - Байкадам
107 Шалкарский - разъезд 66
108 Шалкарский - разъезд 67
109 Шалкарский - Каратал
110 Байганинский - Hогайты
111 Байганинский - Казахстан
112 Байганинский - Кораши
113 Байганинский - Косарал
114 Темирский - Таскопа
115 Темирский - Теректы
116 Байганинский - Жарлы
117 Байганинский - Кокбулак
118 Байганинский - Карауылкелды
119 Байганинский - Жынгылдытогай
120 Темирский - Кенжалы
121 Мугалжарский - Эмба
122 Мугалжарский - Жем
Новости Компаний
Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Если вы стали очевидцем какого-то происшествия или вам есть о чем сообщить,
то наш мессенджер всегда открыт для вас!
Поделиться новостью