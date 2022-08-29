Цифровое вещание - это телевидение нового поколения с высокой скоростью передачи сигнала. Оно предлагает больше возможностей и услуг: больше каналов, лучшее качество картинки и звука, мультимедийные приложения, радио, электронную программу передач, которая выводится на экран одним нажатием кнопки, выбор языка субтитров и множество других нововведений. В отличие от «аналога» цифровой сигнал устойчив к помехам и передается телезрителям в первозданном виде, без шумов и искажений даже до самых отдаленных населенных пунктов. Перейдя на цифровое телевидение, зрители могут забыть о перебоях и плохом качестве изображения и звука. Переход на ЦЭТВ открывает новое направление в телевидении. Также цифровизация дает возможность приема большего количества телеканалов в малых населенных пунктах, вместо 2-3 телеканалов в аналоговом формате до 15 телеканалов в цифровом, при этом значительно сокращая потребление электроэнергии для их передачи. В областных центрах зрителям будет доступно до 30 каналов. Полный список отключаемых от аналогового телевидения населенных пунктов по Актюбинской области:1 Актобе - Курайли 2 Актобе - Курашасай 3 Каргалинский - Петропавловка 4 Каргалинский - Шамши Калдаякова 5 Алгинский - Шибаевка 6 Актобе - Шилисай 7 Актобе - Красносельское 8 Актобе - Илек 9 Актобе - Акшат 10 Актобе - Ульке 11 Актобе - Пригородное 12 Мартукский - Родниковка 13 Актобе - Россовхоз 14 Актобе - Садовое 15 Актобе- Сазды 16 Алгинский - Маржанбулак 17 Мартукский - Каратогай 18 Актобе - Каргалинское 19 Актобе - Кенеса Нокина 20 Алгинский аул Есета батыра Кокиулы 21 Актобе - Актобе 22 Актобе - Hовое 23 Алгинский - Аксазды 24 Мартукский - Хлебодаровка 25 Алгинский - Черноводск 26 Актобе - Георгиевка 27 Актобе - Белогорка 28 Актобе - Белогорское 29 Мартукский - Березовка 30 Алгинский - Бестамак 31 Актобе - Кызыл жар 32 Мартукский - Бутак 33 Мартукский - разъезд 37 34 Актобе - Украинка 35 Актобе - Акжар 36 Актобе - Магаджановское 37 Актобе - разъезд 39 38 Мугалжарский - Покровка 39 Мугалжарский - Котибар 40 Мугалжарский - Изимбет 41 Алгинский - Кайнар 42 Мугалжарский - Сабындыколь 43 Мугалжарский - Опытное 44 Алгинский - Талдысай 45 Мугалжарский - разъезд 53 46 Алгинский - Тамды 47 Мугалжарский - Коктобе 48 Мугалжарский - Колденен Темир 49 Мугалжарский - Караколь 50 Кандыагашская - Кандыагаш 51 Алгинский - Токмансай 52 Мугалжарский - Джурун 53 Мугалжарский - Елек 54 Алгинский - Еркинкуш 55 Мугалжарский мЖанатурмыс 56 Мугалжарский - Тепсен-Карабулак 57 Мугалжарский - Басшили 58 Алгинский - Токмансай 59 Мугалжарский - Жарык 60 Хромтауский - Шиликтысай 61 Каргалинский - Мамыт 62 Хромтауский - Бакай 63 Каргалинский - Кайракты 64 Каргалинский - Кайрактысай 65 Хромтауский - Ойсылкара 66 Хромтауский - Онгар 67 Хромтауский - Карлау 68 Хромтауский - Катынадыр 69 Хромтауский - Богетсай 70 Каргалинский - Степное 71 Хромтауский - Талдыбулак 72 Хромтауский - Карабаз 73 Хромтау - Хромтау 74 Хромтауский - Hикельтау 75 Хромтауский - Абай 76 Хромтауский - Акжар 77 Хромтауский - Аккудык 78 Хромтауский - Просторная 79 Хромтауский - Тассай 80 Хромтауский - Тассай 81 Хромтауский - Дон 82 Хромтауский - Енбекшиказах 83 Хромтауский - Жарбутак 84 Хромтауский - Карасу 85 Хромтауский - Кокпекти 86 Хромтауский - Коктау 87 Хромтауский - Коктерек 88 Хромтауский - Сарысай 89 Хромтауский - Кызылсу 90 Хромтауский - Майтобе 91 Каргалинский - Первомайское 92 Шалкарский - Монке би 93 Шалкарский - Кауылжыр 94 Шалкарский - Кендала 95 Шалкарский - Копасор 96 Шалкарский - Копатай 97 Шалкарский - Копмула 98 Шалкарский - Талдыкум 99 Шалкарская - Шалкар 100 Шалкарский - Аккайтым 101 Шалкарский - Соленый 102 Шалкарский - Улпан 103 Шалкарский - Ушкурай 104 Шалкарский - Жылан 105 Шалкарский - Жылтыр 106 Шалкарский - Байкадам 107 Шалкарский - разъезд 66 108 Шалкарский - разъезд 67 109 Шалкарский - Каратал 110 Байганинский - Hогайты 111 Байганинский - Казахстан 112 Байганинский - Кораши 113 Байганинский - Косарал 114 Темирский - Таскопа 115 Темирский - Теректы 116 Байганинский - Жарлы 117 Байганинский - Кокбулак 118 Байганинский - Карауылкелды 119 Байганинский - Жынгылдытогай 120 Темирский - Кенжалы 121 Мугалжарский - Эмба 122 Мугалжарский - Жем