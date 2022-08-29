Цифровое вещание - это телевидение нового поколения с высокой скоростью передачи сигнала. Оно предлагает больше возможностей и услуг: больше каналов, лучшее качество картинки и звука, мультимедийные приложения, радио, электронную программу передач, которая выводится на экран одним нажатием кнопки, выбор языка субтитров и множество других нововведений. В отличие от «аналога» цифровой сигнал устойчив к помехам и передается телезрителям в первозданном виде, без шумов и искажений даже до самых отдаленных населенных пунктов. Перейдя на цифровое телевидение, зрители могут забыть о перебоях и плохом качестве изображения и звука. Переход на ЦЭТВ открывает новое направление в телевидении. Также цифровизация дает возможность приема большего количества телеканалов в малых населенных пунктах, вместо 2-3 телеканалов в аналоговом формате до 15 телеканалов в цифровом, при этом значительно сокращая потребление электроэнергии для их передачи. В областных центрах зрителям будет доступно до 30 каналов. Полный список отключаемых от аналогового телевидения населенных пунктов по Атырауской области:1 Атырау - Тендык 2 Атырау - Бесикты 3 Атырау - Бирлик 4 Атырау - Карабатан 5 Атырау - Жанаталап 6 Макатский - Искене 7 Махамбетский аул - Аккайын 8 Атырау - Атырау 9 Махамбетский - Алга 10 Махамбетский - Алмалы 11 Атырау - Амангельды 12 Атырау - Курмангазы 13 Махамбетский - Бейбарыс 14 Махамбетский - Береке 15 Махамбетский - Старый Сарайчик 16 Махамбетский - Сарайчик 17 Атырау - Акжар 18 Атырау - Атырау 19 Атырау - Ракуша 20 Махамбетский аул - Талдыколь 21 Атырау - Талкайран 22 Атырау - Таскала 23 Махамбетский - Томан 24 Атырау - Томарлы 25 Атырау - Аксай 26 Атырау - Геолог 27 Атырау - Дамба 28 Махамбетский - Енбекшил 29 Атырау - Еркинкала 30 Махамбетский - Есмахан 31 Атырау - Балыкши 32 Атырау - Курсай 33 Атырау - Жумыскер 34 Атырау - Водниково 35 Атырау - Кокарна 36 Атырау - Акжайык 37 Атырау - Рембаза 38 Исатайский - разъезд 17 39 Махамбетский - Кызылжар 40 Атырау - разъезд 496 41 Атырау - Пешной 42 Атырау - Hовокирпичное 43 Индерский - Бодене 44 Индерский - ауыл Жарсуат 45 Индерский - Ынтымак 46 Индерский - Елтай 47 Индерский - Есбол 48 Индерский - Кетебай 49 Индерский - Индерборский 50 Индерский - ауыл Аккала 51 Индерский - Участок 5 52 Жылыойский - Аккизтогай 53 Жылыойский - Аккудык 54 Жылыойский - Карагай 55 Кульсаринская - Кульсары 56 Жылыойский - Жана Каратон 57 Жылыойский - Койсары 58 Жылыойский - Косчагил 59 Жылыойский - Майкомген 60 Жылыойский - Тургызба 61 Жылыойский - Аккудык 62 Жылыойский - Шокпартогай 63 Жылыойский - Караша 64 Жылыойский - Тургызба 65 Кзылкогинский - Жамансор 66 Макатский - Доссор 67 Макатский - Макат 68 Макатский - Байчунас 69 Макатский - Комсомол 70 Макатский - Кошкар 71 Кзылкогинский - Кенбай 72 Кзылкогинский - Кенбай 73 Кзылкогинский - Буйрек 74 Кзылкогинский - Карабау 75 Кзылкогинский - Караколь 76 Кзылкогинский - Коныстау 77 Кзылкогинский - Коскулак 78 Кзылкогинский - Тасшагил 79 Кзылкогинский - Когам 80 Кзылкогинский - Айдын 81 Кзылкогинский - Тайсойган 82 Кзылкогинский - Мадениет 83 Кзылкогинский - Балабеит 84 Индерский - Бухар 85 Кзылкогинский - Коныстану 86 Кзылкогинский - Жангельдино 87 Кзылкогинский - Жаскайрат 88 Кзылкогинский - Миялы 89 Кзылкогинский - Аккора 90 Кзылкогинский - Былкылдакты 91 Кзылкогинский - Сагиз 92 Кзылкогинский - Сарыкумак 93 Кзылкогинский - Шолаксай 94 Исатайский - Зинеден 95 Исатайский - Исатай 96 Исатайский - Амангельды 97 Курмангазинский - Жанаауыл 98 Курмангазинский - Жасталап 99 Курмангазинский - Жыланды 100 Курмангазинский - Амангельды 101 Курмангазинский - Большой Куйген 102 Курмангазинский - Котяевка 103 Курмангазинский - Кудряшево 104 Курмангазинский - Кызылоба 105 Курмангазинский - Сафоновка 106 Курмангазинский - Бирлик 107 Курмангазинский - Шортанбай 108 Курмангазинский - Коптогай 109 Курмангазинский - Арна 110 Курмангазинский - Балыкши 111 Курмангазинский - Жасарал Новости Компаний Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.