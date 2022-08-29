В КАЖДЫЙ ДОМ ПО «ЦИФРЕ»
С 31 августа текущего 2022 года планируется поэтапный переход на цифровое эфирное телевидение частично в семи областях: Акмолинской, Кызылординской, Восточно-Казахстанской, Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской и Абайской. Теперь просмотр любимых программ в улучшенном качестве станет еще доступней.
Цифровое вещание - это телевидение нового поколения с высокой скоростью передачи сигнала. Оно предлагает больше возможностей и услуг: больше каналов, лучшее качество картинки и звука, мультимедийные приложения, радио, электронную программу передач, которая выводится на экран одним нажатием кнопки, выбор языка субтитров и множество других нововведений. В отличие от «аналога» цифровой сигнал устойчив к помехам и передается телезрителям в первозданном виде, без шумов и искажений даже до самых отдаленных населенных пунктов. Перейдя на цифровое телевидение, зрители могут забыть о перебоях и плохом качестве изображения и звука.
Переход на ЦЭТВ открывает новое направление в телевидении. Также цифровизация дает возможность приема большего количества телеканалов в малых населенных пунктах, вместо 2-3 телеканалов в аналоговом формате до 15 телеканалов в цифровом, при этом значительно сокращая потребление электроэнергии для их передачи. В областных центрах зрителям будет доступно до 30 каналов.
Полный список отключаемых от аналогового телевидения населенных пунктов по Атырауской области:
Район/Населенный пункт:
1 Атырау - Тендык
2 Атырау - Бесикты
3 Атырау - Бирлик
4 Атырау - Карабатан
5 Атырау - Жанаталап
6 Макатский - Искене
7 Махамбетский аул - Аккайын
8 Атырау - Атырау
9 Махамбетский - Алга
10 Махамбетский - Алмалы
11 Атырау - Амангельды
12 Атырау - Курмангазы
13 Махамбетский - Бейбарыс
14 Махамбетский - Береке
15 Махамбетский - Старый Сарайчик
16 Махамбетский - Сарайчик
17 Атырау - Акжар
18 Атырау - Атырау
19 Атырау - Ракуша
20 Махамбетский аул - Талдыколь
21 Атырау - Талкайран
22 Атырау - Таскала
23 Махамбетский - Томан
24 Атырау - Томарлы
25 Атырау - Аксай
26 Атырау - Геолог
27 Атырау - Дамба
28 Махамбетский - Енбекшил
29 Атырау - Еркинкала
30 Махамбетский - Есмахан
31 Атырау - Балыкши
32 Атырау - Курсай
33 Атырау - Жумыскер
34 Атырау - Водниково
35 Атырау - Кокарна
36 Атырау - Акжайык
37 Атырау - Рембаза
38 Исатайский - разъезд 17
39 Махамбетский - Кызылжар
40 Атырау - разъезд 496
41 Атырау - Пешной
42 Атырау - Hовокирпичное
43 Индерский - Бодене
44 Индерский - ауыл Жарсуат
45 Индерский - Ынтымак
46 Индерский - Елтай
47 Индерский - Есбол
48 Индерский - Кетебай
49 Индерский - Индерборский
50 Индерский - ауыл Аккала
51 Индерский - Участок 5
52 Жылыойский - Аккизтогай
53 Жылыойский - Аккудык
54 Жылыойский - Карагай
55 Кульсаринская - Кульсары
56 Жылыойский - Жана Каратон
57 Жылыойский - Койсары
58 Жылыойский - Косчагил
59 Жылыойский - Майкомген
60 Жылыойский - Тургызба
61 Жылыойский - Аккудык
62 Жылыойский - Шокпартогай
63 Жылыойский - Караша
64 Жылыойский - Тургызба
65 Кзылкогинский - Жамансор
66 Макатский - Доссор
67 Макатский - Макат
68 Макатский - Байчунас
69 Макатский - Комсомол
70 Макатский - Кошкар
71 Кзылкогинский - Кенбай
72 Кзылкогинский - Кенбай
73 Кзылкогинский - Буйрек
74 Кзылкогинский - Карабау
75 Кзылкогинский - Караколь
76 Кзылкогинский - Коныстау
77 Кзылкогинский - Коскулак
78 Кзылкогинский - Тасшагил
79 Кзылкогинский - Когам
80 Кзылкогинский - Айдын
81 Кзылкогинский - Тайсойган
82 Кзылкогинский - Мадениет
83 Кзылкогинский - Балабеит
84 Индерский - Бухар
85 Кзылкогинский - Коныстану
86 Кзылкогинский - Жангельдино
87 Кзылкогинский - Жаскайрат
88 Кзылкогинский - Миялы
89 Кзылкогинский - Аккора
90 Кзылкогинский - Былкылдакты
91 Кзылкогинский - Сагиз
92 Кзылкогинский - Сарыкумак
93 Кзылкогинский - Шолаксай
94 Исатайский - Зинеден
95 Исатайский - Исатай
96 Исатайский - Амангельды
97 Курмангазинский - Жанаауыл
98 Курмангазинский - Жасталап
99 Курмангазинский - Жыланды
100 Курмангазинский - Амангельды
101 Курмангазинский - Большой Куйген
102 Курмангазинский - Котяевка
103 Курмангазинский - Кудряшево
104 Курмангазинский - Кызылоба
105 Курмангазинский - Сафоновка
106 Курмангазинский - Бирлик
107 Курмангазинский - Шортанбай
108 Курмангазинский - Коптогай
109 Курмангазинский - Арна
110 Курмангазинский - Балыкши
111 Курмангазинский - Жасарал
