Цифровое вещание - это телевидение нового поколения с высокой скоростью передачи сигнала. Оно предлагает больше возможностей и услуг: больше каналов, лучшее качество картинки и звука, мультимедийные приложения, радио, электронную программу передач, которая выводится на экран одним нажатием кнопки, выбор языка субтитров и множество других нововведений. В отличие от «аналога» цифровой сигнал устойчив к помехам и передается телезрителям в первозданном виде, без шумов и искажений даже до самых отдаленных населенных пунктов. Перейдя на цифровое телевидение, зрители могут забыть о перебоях и плохом качестве изображения и звука. Переход на ЦЭТВ открывает новое направление в телевидении. Также цифровизация дает возможность приема большего количества телеканалов в малых населенных пунктах, вместо 2-3 телеканалов в аналоговом формате до 15 телеканалов в цифровом, при этом значительно сокращая потребление электроэнергии для их передачи. В областных центрах зрителям будет доступно до 30 каналов. Полный список отключаемых от аналогового телевидения населенных пунктов по Западно-Казахстанской области:1 Зеленовский - Трекино 2 Теректинский - Тукпай 3 Зеленовский - Щапово 4 Зеленовский - Павлово 5 Теректинский - Подстепное 6 Теректинский - Пойма 7 Зеленовский - Большой Чаган 8 Зеленовский - Володарское 9 Зеленовский - Галицино 10 Зеленовский - Горбуново 11 Зеленовский - Гремячее 12 Зеленовский - Дарьинское 13 Зеленовский - Зеленое 14 Зеленовский - Красный Свет 15 Зеленовский - Красный Урал 16 Зеленовский - Кушум 17 Зеленовский - Колесово 18 Теректинский - Айтиево 19 Зеленовский - Достык 20 Зеленовский - Кожевниково 21 Зеленовский - Мирное 22 Зеленовский - Мичуринское 23 Зеленовский - Озерное 24 Зеленовский - Озерное 25 Уральск - Ливкино 26 Зеленовский - Акжол 27 Теректинский - Аксуат 28 Теректинский - Узунколь 29 Теректинский - Анкаты 30 Зеленовский - Балаган 31 Теректинский - Бекет 32 Зеленовский - Белес 33 Зеленовский - Забродино 34 Теректинский - Шаракап 35 Теректинский - Кабылтобе 36 Зеленовский - Раздольное 37 Зеленовский - Соколовка 38 Теректинский - Социализм 39 Теректинский - Суттигенды 40 Зеленовский - Факел 41 Зеленовский - Чувашинское 42 Зеленовский - Чулпан 43 Зеленовский - Жамбыл 44 Уральск - Уральск 45 Уральск - Деркул 46 Уральск - Желаево 47 Уральск - Зачаганск 48 Уральск - Круглоозерное 49 Зеленовский - Hабережное 50 Теректинский - Hовая Жизнь 51 Зеленовский - Hовенькое 52 Теректинский - Hовопавловка 53 Зеленовский - Абай 54 Уральск - Серебряково 55 Зеленовский - Макарово 56 Зеленовский - Малый Чаган 57 Зеленовский - Махамбет 58 Уральск - Маштаково 59 Уральск - Меловые Горки 60 Зеленовский - Садовое 61 Уральск - Кордон 62 Зеленовский - Октябрьское 63 Теректинский - Магистральное 64 Теректинский - Лесопитомник 65 Зеленовский - Садовое 66 Зеленовский - Жайык 67 Теректинский - Подхоз 68 Теректинский - Юбилейное 69 Бурлинский - Тихоновка 70 Теректинский - Приречное 71 Бурлинский - Приуральное 72 Бурлинский - Бумаколь 73 Бурлинский - Бурлин 74 Бурлинский - Жарсуат 75 Бурлинский - Карашыганак 76 Бурлинский - Димитрово 77 Бурлинский - Облавка 78 Бурлинский - Кызылтал 79 Бурлинский - Акбулак 80 Бурлинский - Аксу 81 Сырымский - Таскудук 82 Бурлинский - Успенка 83 Бурлинский - Утвинка 84 Бурлинский Кентубек 85 Бурлинский Кирово 86 Бурлинский - Александровка 87 Чингирлауский - Амангельды 88 Бурлинский - Аралтал 89 Бурлинский - Бактыарал 90 Бурлинский - Березовка 91 Бурлинский - Бесагаш 92 Бурлинский - Канай 93 Бурлинский - Жанаконыс 94 Бурлинский - Жанаталап 95 Аксайская - Аксай 96 Бурлинский - разъезд Сулусай 97 Бурлинский - Пугачево 98 Бурлинский - Бестау 99 Бурлинский - Масайтобе 100 Бурлинский - Пролетарка 101 Сырымский - Казахстан