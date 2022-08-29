В КАЖДЫЙ ДОМ ПО «ЦИФРЕ»
С 31 августа текущего 2022 года планируется поэтапный переход на цифровое эфирное телевидение частично в семи областях: Акмолинской, Кызылординской, Восточно-Казахстанской, Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской и Абайской. Теперь просмотр любимых программ в улучшенном качестве станет еще доступней.
Цифровое вещание - это телевидение нового поколения с высокой скоростью передачи сигнала. Оно предлагает больше возможностей и услуг: больше каналов, лучшее качество картинки и звука, мультимедийные приложения, радио, электронную программу передач, которая выводится на экран одним нажатием кнопки, выбор языка субтитров и множество других нововведений. В отличие от «аналога» цифровой сигнал устойчив к помехам и передается телезрителям в первозданном виде, без шумов и искажений даже до самых отдаленных населенных пунктов. Перейдя на цифровое телевидение, зрители могут забыть о перебоях и плохом качестве изображения и звука.
Переход на ЦЭТВ открывает новое направление в телевидении. Также цифровизация дает возможность приема большего количества телеканалов в малых населенных пунктах, вместо 2-3 телеканалов в аналоговом формате до 15 телеканалов в цифровом, при этом значительно сокращая потребление электроэнергии для их передачи. В областных центрах зрителям будет доступно до 30 каналов.
Полный список отключаемых от аналогового телевидения населенных пунктов по Западно-Казахстанской области:
Район/Населенный пункт:
1 Зеленовский - Трекино
2 Теректинский - Тукпай
3 Зеленовский - Щапово
4 Зеленовский - Павлово
5 Теректинский - Подстепное
6 Теректинский - Пойма
7 Зеленовский - Большой Чаган
8 Зеленовский - Володарское
9 Зеленовский - Галицино
10 Зеленовский - Горбуново
11 Зеленовский - Гремячее
12 Зеленовский - Дарьинское
13 Зеленовский - Зеленое
14 Зеленовский - Красный Свет
15 Зеленовский - Красный Урал
16 Зеленовский - Кушум
17 Зеленовский - Колесово
18 Теректинский - Айтиево
19 Зеленовский - Достык
20 Зеленовский - Кожевниково
21 Зеленовский - Мирное
22 Зеленовский - Мичуринское
23 Зеленовский - Озерное
24 Зеленовский - Озерное
25 Уральск - Ливкино
26 Зеленовский - Акжол
27 Теректинский - Аксуат
28 Теректинский - Узунколь
29 Теректинский - Анкаты
30 Зеленовский - Балаган
31 Теректинский - Бекет
32 Зеленовский - Белес
33 Зеленовский - Забродино
34 Теректинский - Шаракап
35 Теректинский - Кабылтобе
36 Зеленовский - Раздольное
37 Зеленовский - Соколовка
38 Теректинский - Социализм
39 Теректинский - Суттигенды
40 Зеленовский - Факел
41 Зеленовский - Чувашинское
42 Зеленовский - Чулпан
43 Зеленовский - Жамбыл
44 Уральск - Уральск
45 Уральск - Деркул
46 Уральск - Желаево
47 Уральск - Зачаганск
48 Уральск - Круглоозерное
49 Зеленовский - Hабережное
50 Теректинский - Hовая Жизнь
51 Зеленовский - Hовенькое
52 Теректинский - Hовопавловка
53 Зеленовский - Абай
54 Уральск - Серебряково
55 Зеленовский - Макарово
56 Зеленовский - Малый Чаган
57 Зеленовский - Махамбет
58 Уральск - Маштаково
59 Уральск - Меловые Горки
60 Зеленовский - Садовое
61 Уральск - Кордон
62 Зеленовский - Октябрьское
63 Теректинский - Магистральное
64 Теректинский - Лесопитомник
65 Зеленовский - Садовое
66 Зеленовский - Жайык
67 Теректинский - Подхоз
68 Теректинский - Юбилейное
69 Бурлинский - Тихоновка
70 Теректинский - Приречное
71 Бурлинский - Приуральное
72 Бурлинский - Бумаколь
73 Бурлинский - Бурлин
74 Бурлинский - Жарсуат
75 Бурлинский - Карашыганак
76 Бурлинский - Димитрово
77 Бурлинский - Облавка
78 Бурлинский - Кызылтал
79 Бурлинский - Акбулак
80 Бурлинский - Аксу
81 Сырымский - Таскудук
82 Бурлинский - Успенка
83 Бурлинский - Утвинка
84 Бурлинский Кентубек
85 Бурлинский Кирово
86 Бурлинский - Александровка
87 Чингирлауский - Амангельды
88 Бурлинский - Аралтал
89 Бурлинский - Бактыарал
90 Бурлинский - Березовка
91 Бурлинский - Бесагаш
92 Бурлинский - Канай
93 Бурлинский - Жанаконыс
94 Бурлинский - Жанаталап
95 Аксайская - Аксай
96 Бурлинский - разъезд Сулусай
97 Бурлинский - Пугачево
98 Бурлинский - Бестау
99 Бурлинский - Масайтобе
100 Бурлинский - Пролетарка
101 Сырымский - Казахстан
