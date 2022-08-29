Фото с сайта ATPress.kz По информации пресс-службы департамента полиции Атырауской области, вечером 27 августа на площади в Атырау прошел праздничный концерт. Его посетили порядка 15 тысяч человек. Во время концерта в толпе терялись дети. Так, с 19.00 до 00.00 полицейским, а также мобилизованным группам на площади поступило 120 заявлений о пропаже детей. В результате все дети были найдены в промежутке времени от 15 минут до одного часа и благополучно переданы родителям, уточнили в областном департаменте.