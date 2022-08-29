- В ближайшее время в новые квартиры переедут 145 семей, - отметили в акимате. - Программа реновации предусматривает снос старых и строительство новых домов в каждом районе города. Для участия необходимо согласие 100% жильцов дома. Программа выгодна как строителям, так и жителям. Результативная реализация программы зависит от самих жителей города, их активности.

Фото из архива "МГ" По информации пресс-службы акимата Уральска, по программе реновации в городе снесены 28 ветхих и аварийных домов, на месте которых строятся 10 многоквартирных.Между тем 30% от общего жилищного фонда в городе составляют ветхие и аварийные дома. В Уральске насчитывается 353 ветхих и 52 аварийных дома (это 398 квартир).Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.