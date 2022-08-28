- С первого августа в области зарегистрировано 1 876 случаев. По сравнению с прошлым месяцем (с первого по 24 июля – 320 случаев) заболеваемость возросла в 5,8 раз, - отметил Мустаев.

до 14 лет – 9,1%;

15- 19 лет–1,5%;

20-59 лет–57,3%;

60 и старше–31,8%.

- Среди непривитых зарегистрировано 1 032 (55%) случаев. В инфекционных стационарах занятость коек на сегодня составляет 10%, - пояснил Мустаев.

Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказал заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля ЗКО Нурлыбек Мустаев, по матрице оценки эпидемиологической ситуации область, как и другие регионы, пока находится в «зелёной» зоне. С начала пандемии здесь зарегистрировано более 52 тысяч случаев заболевания COVID-19, из них с начала этого года - более 12 тысяч случаев.По возрастному составу заболевших:Больше всего заболевших в Уральске и районе Байтерек.К слову, в среднем за сутки в области проводится 358 ПЦР тестирований.