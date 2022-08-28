- Выявленный дефект не должен влиять на качество дороги. Для этого необходимо своевременно начать восстановительные работы. Сейчас осмотрено 338 километров автодорог областного и районного значения, находящихся на реконструкции и ремонте, - сказал Нурлан Жантурин.

Фото предоставлено Региональной службой коммуникаций Атырауской области Как сообщил инженер Атырауского областного филиала национального центра качества дорожных активов Нурлан Жантурин, одним из важных вопросов повестки дня является своевременное устранение дефектов, выявленных при строительстве дорог.В июле-августе устранены дефекты, выявленные в зимний период. Заново обработано девять тысяч метров неровной поверхности. С начала строительства представители центра за летний период проверили 72 объекта 189 раз. Отметим, что выявлено 47 дефектов, из них 17 грубых. Из 269 проб материалов, используемых для дорожного строительства, 77 не соответствовали стандартам.