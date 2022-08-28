- Долгое время числилась на работе и получала зарплату её племянница. Целый год на работе числилась и получала зарплату И... На работе числится её племянник. Был завхозом её родной брат, а техничкой пропущена сноха. Заместитель директора, переехав на постоянное место проживания в Россию, ещё долгое время получала заработную плату, - говорится в письме.

- Распределение педагогической нагрузки производится с целью хищения, она просто забирает у педагогов деньги за лишние часы, потому что она директор. Сама она появляется на работе максимум три раза в неделю, а остальное время ориентируется по звонкам от замов. Отдельный вопрос по профсоюзным деньгам, которые она открыто просто забирает себе... В этой преступной схеме задействована вся администрация центра, - пишут работники.

Иллюстративное фото из архива "МГ" В распоряжении редакции оказалось письмо, которое работники Центра воспитательной работы в районе Байтерек отправили начальнику департамента по борьбе с коррупцией в ЗКО. Сотрудники заявляют, что на протяжении долгого времени директор организации вместе со своими заместителями расхищает бюджетные средства, трудоустраивая «мёртвых душ».По словам сотрудников, махинации проходят и с использованием служебного автомобиля и командировочных за несуществующие поездки.Сотрудники центра отмечают, что не подписывают письмо из страха быть уволенными и подвергнуться преследованию со стороны отдела образования и акимата района. По их словам, директор имеет там «очень хорошие связи». Как пояснила руководитель отдела управления образования ЗКО Фарида Сулейменова, отдел образования района Байтерек проведёт комплексную проверку на достоверность фактов указанных в анонимном обращении.