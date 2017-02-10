- Двоих из них мы положили на лечение в стационар, поскольку они очень сильно обморозили части тела, еще пятеро походят лечение амбулаторно, - рассказал заместитель главного врача по хирургической части Алуадин НУРБЕРДИЕВ. По словам заместителя главврача, почти все из числа обратившихся - люди без определенного места жительства. У двоих сильные обморожения кистей рук и стоп, у пятерых - незначительные обморожения пальцев. По прогнозам синоптиков низкая температура воздуха в Атырауской области сохранится на протяжении нескольких дней, в связи с этим медики просят ограничить долгое пребывание на улице.