Ледовый каток, площадка для игры в хоккей и большая горка расположились в самом центре города, на месте будущего флагштока. Несколько бизнесменов сообща решили обустроить пустующую на протяжении долгого времени территорию. Зимний спортивно-развлекательный объект сдали в канун Нового года, однако тогда его низкую популярность среди населения оправдывали довольно теплой погодой. Сегодня, когда столбик термометра значительно опустился, оба катка и горка продолжают пустовать. Редко здесь можно увидеть одного-двух катающихся.Здесь также предполагалось открыть прокат коньков, лавку с горячей едой и напитками. Однако, оба катка завалены снегом, горка после дождя покрылась коркой льда, хоккейные ворота истрепались. Обслуживать, к сожалению, некого.К слову, это место уже давно облюбовали местные автолюбители, которые устраивают на площадке между катками дрифты, а у светящихся цифр "2017" фотосессии.