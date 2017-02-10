Зимний развлекательный комплекс, построенный по инициативе нескольких предпринимателей города, простаивает уже второй месяц, передает корреспондент портала "Мой  ГОРОД". 939a7dff-5274-4aed-b3a5-e100a79015ee (1) Ледовый каток, площадка для игры в хоккей и большая горка расположились в самом центре города, на месте будущего флагштока. Несколько бизнесменов сообща решили обустроить пустующую на протяжении долгого времени территорию.  Зимний спортивно-развлекательный объект сдали в канун Нового года, однако тогда его низкую популярность среди населения оправдывали довольно теплой погодой. Сегодня, когда столбик термометра значительно опустился, оба катка и горка продолжают  пустовать. Редко здесь можно увидеть одного-двух катающихся. ce7bc8e4-5b96-47a4-89b2-d45176f829f4 Здесь также предполагалось открыть прокат коньков, лавку с горячей едой и напитками. Однако, оба катка завалены снегом, горка после дождя покрылась коркой льда, хоккейные ворота истрепались. Обслуживать, к сожалению, некого. 47dee8e8-eedb-4dbc-9730-13277be6c6d8 IMG-20170210-WA0011 К слову, это место уже давно облюбовали местные автолюбители, которые устраивают на площадке между катками дрифты,  а у светящихся цифр "2017" фотосессии. b25bc4c7-97c8-4755-9742-fbec18c0c79b Камилла МАЛИК