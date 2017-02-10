из лесных массивов, расположенном недалеко от города.

- Сотрудниками УВД города Уральска злоумышленник был задержан. Молодой человек срубил 35 деревьев породы ясень, которые входят в лесной фонд, принадлежащий "Уральскому учреждению по охране лесов и животного мира". С места изъяты пила, топор и ножовка. Общий ущерб составил 31 тысячу тенге, - рассказали в ДВД ЗКО.

Как сообщили в пресс-службе ДВД ЗКО, 26-летний мужчина промышлял незаконной вырубкой деревьев в одном

Стоит отметить, что подобный случай произошел 5 февраля в селе Акжайык.

С подозреваемых получены признательные показания и отобраны подписки о невыезде. По обоим фактам возбуждены уголовные дела в соответствии со статьей 340 УК РК "Незаконная порубка, уничтожение или повреждение деревьев и кустарников".

Кристина КОБИНА

Фото из архива "МГ"