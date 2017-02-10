К трем с половиной годам вместо семи лет лишения свободы приговорил суд №2 города Атырау экс-помощницу прокурора Лейлу СМАДЬЯРОВУ, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".

303bc0dd-adc6-4461-a9af-4675177c3318

Суд вынес приговор подсудимой по двум статьям УК РК: "Получение взятки" и "Покушение на получение взятки" и приговорил Лейлу СМАДЬЯРОВУ к 7 годам лишения свободы в колонии общего режима. Однако, срок ограничения свободы был сокращен вдвое, благодаря примененному акту амнистии в честь 25-летия независимости РК. Таким образом, подсудимая проведет в заключении всего три с половиной года  с лишением классного чина «младший советник юстиции», с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе, с конфискацией имущества, добытого преступным путем.

UA70JDrE-0E

Двое ее несовершеннолетних детей 2005 и 2016 годов рождения будут переданы в органы опеки по месту жительства до решения вопроса передачи опеки родственникам.

0aeb5230-d279-4b77-81db-45ee6536cc0b 91b1dc6f-aa3d-45e0-8b8c-cd35180ef558 edb17804-b209-4a7c-a622-a1684d8ad944

Ерлан ОМАРОВ