К трем с половиной годам вместо семи лет лишения свободы приговорил суд №2 города Атырау экс-помощницу прокурора Лейлу СМАДЬЯРОВУ, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".

Суд вынес приговор подсудимой по двум статьям УК РК: "Получение взятки" и "Покушение на получение взятки" и приговорил Лейлу СМАДЬЯРОВУ к 7 годам лишения свободы в колонии общего режима. Однако, срок ограничения свободы был сокращен вдвое, благодаря примененному акту амнистии в честь 25-летия независимости РК. Таким образом, подсудимая проведет в заключении всего три с половиной года с лишением классного чина «младший советник юстиции», с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе, с конфискацией имущества, добытого преступным путем.

UA70JDrE-0E

Двое ее несовершеннолетних детей 2005 и 2016 годов рождения будут переданы в органы опеки по месту жительства до решения вопроса передачи опеки родственникам.

Ерлан ОМАРОВ