Как сообщили в пресс-службе областного суда ЗКО, в ходе судебного разбирательства подтверждено, что водитель совершил повторное правонарушение, предусмотренное статьей 608 КоАП РК. - Суд №2 Зеленовского района ЗКО наложил административный арест на пьяного автолюбителя сроком на 15 суток и лишил права управления транспортным средством сроком на 6 лет, - рассказали в областном суде ЗКО. Постановление суда не вступило в законную силу.