Как сообщили в управлении внутренней политики, 11 февраля 2017 года с 10.00 до 13.00 часов руководители управлений области и отделов города, местной полицейской службы, правоохранительных органов, филиалы по Западно-Казахстанской области АО «Казахтелеком» и «Казпочта» будут отвечать на вопросы жителей региона. - На встрече жители могут задать вопросы, касающиеся земельных отношений, строительства, жилья, ветеринарии, сельского хозяйства, жилищно-коммунального хозяйства, автомобильных дорог, занятости и социальных программ, трудовых отношений, образования, здравоохранения, предпринимательства, туризма и другие, - сообщили в управлении внутренней политики.