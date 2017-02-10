СОШ №25 Родители школьников утверждают, что в кабинетах температура воздуха ниже нормы, из-за этого дети часто болеют. - Моя дочь учится в 8 классе, я конечно, не могу сказать, что холодно во всей школе, но есть кабинеты, где наши дети промерзают, а потом начинают вылазить болячки на фоне переохлаждения, - пояснила мама ученицы Надежда. По словам и.о. директора СОШ №25 Замзагуль МАГЗУМОВОЙ, с этим вопросом родители обращались в администрацию школы. По информации и.о. директора, в дни, когда отменяют занятия в начальных классах из-за сильного мороза, старшеклассников пересаживают в теплые классы. - Если в школе бывает холодно, то мы позволяем одеваться на занятиях. У нас есть такой переход между двумя блоками школы, кабинеты, которые там находятся - самые холодные. Там не было ремонта с 1986 года. Окна старые, рассохлись, когда ветер, все тепло выдувает, - рассказала и.о. директора школы.