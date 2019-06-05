Иллюстративное фото из архива "МГ" Напомним, что факт с массовой гибелью рыбы расследовался по двум статьям УК РК «Нарушение правил охраны рыбных запасов» и «Загрязнение, засорение или истощение вод». Как отметил Серик Жанузаков, одно уголовное дело уже прекращено, так как АТЭЦ признала свою вину и даже возместила убытки. По второму уголовному делу подозреваемыми признаны руководители «Атырау су арнасы». В настоящее время дело в прокуратуре на проверке, после чего его передадут в суд. Отметим, что 4 июня в Атырау на встрече с активом области, президент Касым-Жомарт Токаев сообщил, что виновник в массовой гибели рыбы в Урале ему известен.