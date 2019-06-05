Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказали в пресс-службе РгК «Батыс» Нацгвардии РК, задержанным оказался 49-летний житель Уральска. - Подозрительного мужчину с плазменным телевизором заметили начальник патруля Агатай Ажиканов и патрульный Юрий Ярый во время несения службы. Увидев людей в форме, тот попытался скрыться в одном из домов частного сектора, но мужчину задержали и доставили для дальнейшего разбирательства в отдел полиции, - пояснили в пресс-службе. Стоит отметить, что при личном досмотре у него были обнаружены похищенный плазменный телевизор и домашняя связка ключей. По данному факту начато досудебное расследование по статье 191 УК РК «Грабеж». Проверяется причастность задержанного к другим преступлениям.