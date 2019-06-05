В мероприятии приняли участие аким области Ондасын Уразалин, руководители правоохранительных органов региона. В память о жертвах теракта глава области возложил цветы к установленному на территории войсковой части мемориалу, подчеркнув, что имена павших смертью храбрых никогда не будут забыты. - К сожалению, в мирное время от рук преступников погибли служащие полиции, военнослужащие и мирные жители. Оперативные меры правоохранительных органов не позволили преступникам осуществить их замыслы. Защищая покой населения погибли трое военнослужащих войсковой части 6655 - майор Даниель Майлыбаев, младший сержант Берикжан Калиев, рядовой Досбол Сапар. Это невосполнимая потеря. Их подвиг навсегда останется в летописи независимого Казахстана. Это событие для всех нас должно быть большим уроком. Бороться со злом, приведшим к таким последствиям, вместе с государственными органами должно и общество,- сказал Ондасын Уразалин.