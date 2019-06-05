Фото предоставлено очевидцами В редакцию "МГ" очевидцы прислали видео, как по поселку бегает дикий кабан. Как пояснил главный специалист аппарата акима Казталовского сельского округа Азылхан Зарифов, дикое животное забежало в поселок ранним утром. - В шесть утра в дежурную часть обратились местные жители, которые рассказали, что на окраине поселка бегает дикий кабан. Участковые выехали на место происшествия. Они выгнали его из поселка в степь, - рассказал Азылхан Зарифов. - Ранее такого у нас не было.

Видео предоставлено очевидцами