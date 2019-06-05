Дети первой смены уже вовсю освоились на этой зеленой яркой территории. Среди 206 ребят 136 из малообеспеченных семей, 35 одаренных школьников и просто желающие с пользой для себя провести каникулы дети. Каждая смена длится 10 дней. Всего за весь летний период в этом лагере отдохнут порядка 1,5 тысяч детей. - Дети городских школ очень хорошо учатся, радуют педагогов и родителей хорошими результатами. А все потому, что для них обеспечены все условия для учебы и для отдыха. В этом году охват детей летним отдыхом составит 82 процента. Это более 37 тысяч детей. Я желаю вам полезного и активного отдыха, - сказал на открытии заместитель акима города Уральск Бахытжан Нарымбетов. Программа на двух языках предусматривает как познавательные и спортивные мероприятия, так и культурно-досуговые. - В течение 10 дней дети будут выезжать в город на всевозможные экскурсии, для них организуют прогулки по реке, обучат плаванию. В лагере предусмотрено 5- разовое питание. Для оздоровления и физического развития есть бассейн, скалодром и другие спортивные сооружения, не считая игровых площадок, для волейбола и футбола, - рассказал пришедшим на ткрытие директор городского центра туризма «Атамекен» Жасулан Сакенов. Также тщательно на всех площадках для детей продуманы меры безопасности. С детьми помимо педагогов постоянно находятся 2 инструктора, отдельный специалист сопровождает группы на воде. Кроме того, студенты местного вуза проведут для детей курсы по обучению английскому языку. То есть полезное с приятным совместят и дети, и студенты-практиканты. Здесь же проходят начальную военную подготовку 50 подростков патриотического лагеря «Кайсар».