С наступлением долгожданных каникул свои двери для маленьких горожан открыли пришкольные лагери. К примеру, в городском центре туризма «Атамекен» за 7 смен отдохнут порядка 1,5 тысяч детей, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Дети первой смены уже вовсю освоились на этой зеленой яркой территории. Среди 206 ребят 136 из малообеспеченных семей, 35 одаренных школьников и просто желающие с пользой для себя провести каникулы дети. Каждая смена длится 10 дней. Всего за весь летний период в этом лагере отдохнут порядка 1,5 тысяч детей. - Дети городских школ очень хорошо учатся, радуют педагогов и родителей хорошими результатами. А все потому, что для них обеспечены все условия для учебы и для отдыха. В этом году охват детей летним отдыхом составит 82 процента. Это более 37 тысяч детей. Я желаю вам полезного и активного отдыха, - сказал на открытии заместитель акима города Уральск Бахытжан Нарымбетов. Программа на двух языках предусматривает как познавательные и спортивные мероприятия, так и культурно-досуговые. - В течение 10 дней дети будут выезжать в город на всевозможные экскурсии, для них организуют прогулки по реке, обучат плаванию. В лагере предусмотрено 5- разовое питание. Для оздоровления и физического развития есть бассейн, скалодром и другие спортивные сооружения, не считая игровых площадок, для волейбола и футбола, - рассказал пришедшим на ткрытие директор городского центра туризма «Атамекен» Жасулан Сакенов. Также тщательно на всех площадках для детей продуманы меры безопасности. С детьми помимо педагогов постоянно находятся 2 инструктора, отдельный специалист сопровождает группы на воде. Кроме того, студенты местного вуза проведут для детей курсы по обучению английскому языку. То есть полезное с приятным совместят и дети, и студенты-практиканты. Здесь же проходят начальную военную подготовку 50 подростков патриотического лагеря «Кайсар». Анна СУВОРОВА