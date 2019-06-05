Фото из архива "МГ" В 6 учреждениях выявлены различные нарушения. Выцветшее изображение герба – на вывеске областного управления культуры, архивов и документации, а над входом в это здание и вовсе не установлены государственный флаг и государственный герб. В городской поликлинике №2 исчез бесследно государственный герб, когда-то здесь вывешенный. Что интересно – администрация не в курсе куда и когда делся герб. Над входом в участковый пункт полиции №12 «красуется» выцветший герб. А в департаменте статистики – герб старого образца. По всем объектам были сделаны замечания. Добавим, что всего по Атырау 540 государственных флагов и 355 государственных гербов.