Иллюстративное фото из архива "МГ" По данным управления образования ЗКО, за последние пять лет выпускники общеобразовательных школ области в основном выбирают отечественные высшие учебные заведения. ПО данным управления, первое место среди популярных вузов занимает ЗКГУ имени М.Утемисова. Туда за последние пять лет поступили 3850 выпускников. На втором месте расположился ЗКАТУ имени Жангир хана, этот вуз выбрали 2925 человек. 975 выпускников остановили свой выбор на КазНУ имени Аль-Фараби. В Западно-Казахстанский медицинский университет имени Оспанова поступили 720 человек. 305 выпускников поступили в КазНИТУ имени К.Сатпаева. Далее по списку идут ЕНУ имени Гумилева, Алматинский университет энергетики и связи, КНМУ имени Асфендиярова. Большинство выпускников выбирают медицинские, технические, педагогические специальности. В списке также значатся ветеринария, радиотехника, транспорт, инженерия, электроэнергетика. Российские университеты тоже пользуются популярностью у наших выпускников. – В основном выпускники выбирали для обучения государственную сельскохозяйственную академию в городе Самара, Самарский государственный технический университет, Оренбургский государственный медицинский университет и Казанский федеральный университет, - сообщили в управлении образования ЗКО. Стоит отметить, что в 2019 году со школой попрощались 5035 выпускников.