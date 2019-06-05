По данным ведомства, в г. Атырау и трех районах области объемы построенного жилья превысили уровень января-апреля прошлого года: в Атырау – на 31,6%, в Жылыойском районе – на 52,4%, Кзылкогинском – на 29,7% и Курмангазинском– на 9,4%. А вот значительное снижение объемов построенного жилья было отмечено в Макатском районе - на 86%. - Наибольший удельный вес в объеме введенного в области жилья занимают город Атырау (77,7%), затем идет Жылыойский (9%) и Индерский (4,1%) районы, - отметили в департаменте. Основными источниками финансирования жилищного строительства на сегодня являются субъекты частной формы собственности, где основную долю (63,2%) занимает население. В департаменте статистики добавили, что средняя фактическая стоимость строительства 1 кв. метра общей площади в многоквартирных домах Атырау в январе-апреле этого года составила 180,9 тысячи тенге и в жилых домах, построенных населением, – 75,7 тысячи тенге.