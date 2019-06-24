Песню полицейские исполнили во время торжественного мероприятия в честь Дня казахстанской полиции, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".  Начальник департамента полиции Камза Умбеткалиев наградил более 200 полицейских за высокие показатели в борьбе с преступностью и в служебно-оперативной деятельности приказом министра внутренних дел РК. - Мы сейчас один из регионов, в котором материально - техническая оснащенность полиции на высоком уровне. Необходимо продолжать работу - искоренить преступность, защищать права граждан - отметил на празднике глава области Нурлан Ногаев. Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Атырауской области, выступление сопровождалось видеороликом, в котором отражена история героического подвига Шалкара, вместе с тем - и будни страж порядок. Произведение растрогало до слёз маму Шалкара, которую пригласили на мероприятие. Напомним, 21 марта сержант патрульной полиции Шалхар Акымгалиев, пытаясь спасти тонущую женщину, бросился в ледяную воду. Не справившись с сильным течением, полицейский утонул. Девушку, спрыгнувшую с моста, вытащил из воды его напарник, Рустембек Сундутов. Тело Шалкара Акымгалиева было найдено ниже по течению от места произошедшего и доставлено на берег. Лина ОЙЛОВА