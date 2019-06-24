Факт подстрекательства к даче взятки был выявлен заместителем акима Мугалжарского района и директором школы села Кандагаш, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Скриншот с видео Как рассказали в пресс-службе департамента агенства по делам государственной службы и противодействию коррупции по Актюбинской области, департаментом антикоррупционной службы Актюбинской области был выявлен факт подстрекательства к даче взятки членам комиссии министерства образования и науки в виде оплаты услуг по их питанию в ресторанах и проживанию в гостиницах в целях положительного решения вопроса о высокой оценке района по результатам ЕНТ, заместителем акима Мугалжарского района и директором школы села Кандагаш. - 20 июня 2019 года указанные лица получили от директора одной из школ 540 тысяч тенге, которые были собраны представителями семи учреждений образования города Эмба. Процессуальное задержание подозреваемых не применялось в связи с полным признанием вины. Расследование продолжается. Окончательный вердикт в отношении подозреваемого с определением степени его виновности будет вынесен судом, - отметили в департаменте антикоррупционной службы Актюбинской области.

g7aCS4IYExw

