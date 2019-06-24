Первый поток выпускников городских школ сдают ЕНТ в здании ЗКГУ имени М.Утемисова и ЗКАТУ имени Жангир хана. Несмотря на то, что начало тестирования было запланировано в 9.00, у здания вуза в 7.00 уже собралось большое количество выпускников, их родителей и учителей. Казалось, что мамы и папы волновались больше самих детей. – Сегодня ЕНТ сдает наша дочь. Волнуемся очень сильно, ночью не спали. Профильным предметом выбрала физику, будет учиться на факультете информационных технологий. С вузом пока не определились. Надеюсь, результаты нас не огорчат, - говорит мама выпускницы Бахтыгуль. Сначала выпускников запускали только во двор здания, там их группировали по аудиториям. Далее у входа выпускников обыскивали с помощью металлоискателя, запрещенные предметы находили в карманах и в юбках. Девочек и мальчиков досматривали отдельно. Там же можно было увидеть сотовые телефоны, шпаргалки, калькуляторы и даже энергетические напитки, которые были изъяты у детей. Но несмотря на тщательный досмотр, некоторые все же умудрялись пронести смартфоны в носках. Настроение у детей было разное, кто-то улыбался и шутил, а кто-то был вполне серьезен. Среди детей были и те, кто искренне молился у входа в аудиторию. К выбору гардероба дети подошли также по-разному. Большинство выпускников оделись в классическую одежду, но нашлись и те, кто пришел в джинсах и кроссовках. В коридорах вуза дежурили врачи. Стоит отметить, что в первом потоке в ЗКГУ имени М. Утемисова сдают тестирование 600 учеников, 309 из которых являются учениками городских школ, остальные - выпускники школ района Байтерек. По словам ответственного секретаря приемной комиссии ЗКГУ имени М. Утемисова Аскара Аманбаева, в этом году изменился формат проведения ЕНТ, которое отныне считается одной из форм поступления в вузы. – Нынешнее ЕНТ отличается тем, что в этом году выпускникам предоставляется больше возможностей для поступления в вузы. Если 15 лет подряд дети сдавали ЕНТ только один раз в году и там решалась их судьба, то в этом году в течение учебного года дети сдавали тестирование уже два раза - в январе и в марте, и по количеству набранных баллов они уже могут поступить на платное отделение. У всех, кто сегодня сдает тест, на руках есть сертификаты, это снимает с них психологическую нагрузку. Минусом является то, что школы теперь отделены от ЕНТ, ведь школьники сами готовились к этому дню, кто-то посещал учебные центры и курсы, кто-то нанимал репетиторов. В остальном все без изменений, время тестирования - 3 часа 50 минут, 5 дисциплин, 120 заданий, максимальный балл 140, пороговый уровень 50 баллов, для национальных вузов и медицинских специальностей - 65. Дежурить во время тестирования будет комиссия из 14 человек, которые приехали из министерства образования, - рассказал Аскар Аманбаев. Для родителей во дворе вуза была организована онлайн-трансляция, кроме этого проследить за ходом ЕНТ любой желающий может через смартфон. Для этого достаточно зайти на сайт вуза, перейти по ссылке и выбрать аудиторию. Результаты тестирования также можно будет узнать на сайте. Стоит отметить, что во всех аудиториях были установлены глушители мобильной связи. В ЗКАТУ имени Жангир хана главный экзамен на получение гранта сдают 550 абитуриентов, в том числе выпускники из Таскалинского и Теректинского районов, которые приехали накануне проведения ЕНТ. Они были размещены в Домах студентов университета. Родственники абитуриентов были размещены в актовом зале университета, где смогут наблюдать за ходом тестирования посредством онлайн-трансляции. 26 июня запланирована сдача ЕНТ для второго потока, в котором будут принимать участие 567 выпускников в здании ЗКГУ имени М.Утемисова и 507 детей - в здании ЗКАТУ имени Жангир хана.