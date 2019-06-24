Четвероногого друга по имени «Алақай» Бибинур привела на фестиваль кинологов, приуроченный ко Дню полиции. - Мы начали заниматься с прошлого года. Алақай выполняет все команды, очень дружелюбная. Когда нам поступило предложение от департамента полиции, я загорелась желанием участия, это наш первый опыт «выхода в люди», - рассказала единственная женщина-участник фестиваля. Всего в фестивале принимали участие более 20 служебных собак пограничных служб, национальной гвардии, частных охранных организации, а также жители региона, которые получают практическую помощь у кинологической службы департамента. Атыраусцы горячо приветствовали каждого участника фестиваля. По результатам фестиваля начальник департамента полиции Камза Умбеткалиев чествовал ветерана кинологической службы Амангелди Айтпаева и вручил благодарственные письма всем участникам фестиваля.